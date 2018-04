Slecht nieuws voor Katwijk na overwinning op IJsselmeervogels

KATWIJK - Met minimale cijfers heeft tweede divisie-koploper Katwijk zaterdagmiddag IJsselmeervogels verslagen. De ploeg van trainer Jack van den Berg legde de Spakenburgers met 1-0 over de knie. Damiano Schet tekende een kwartier voor het eind voor de enige treffer.

De eerste helft was niet spectaculair. Na rust werd het spel beter, wat uiteindelijk resulteerde in een Katwijkse goal. In de 75e minuut kon Schet de bal binnenschuiven nadat hij via de linkerkant was opgekomen.

Na afloop overheerste er echter geen vreugde bij Katwijk. Het gaat namelijk niet goed met Sander Molenaar, de ernstig zieke teammanger van de Katwijkers. De 38-jarige Molenaar heeft namelijk nog maar heel kort te leven. Spelers en staf kregen dat na afloop van hem persoonlijk te horen. Verslaggever Willem van Zuilen sprak er na afloop over.

Scoreverloop IJsselmeervogels - Katwijk 0-1 (0-0): 0-1 Schet