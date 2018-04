Deel dit artikel:











Kwik tikt 20 graden aan: eerste officiële warme dag De narcissen staan vol in bloei op dit prachtige veld in Noordwijk, op 7 april 2018. (Foto: Carla Versteege) Trillende lucht boven het strand bij Katwijk door de warmte, zaterdag 7 april 2018. (Foto: Theo Westra) Volop genieten in de duinen bij Katwijk, zaterdag 7 april 2018. (Foto: Theo Westra) Een kwartet lammetjes die genieten van het mooie weer in Zevenhuizen, zaterdag 4 april 2018. (Foto: Jolanda Bakker)

REGIO - De eerste officiële warme dag van dit jaar is een feit. Het kwik kwam zaterdag op verschillende plaatsen in onze regio boven de 20 graden uit. De laatste keer dat dat gebeurde, is al even geleden.

Op 19 oktober vorig jaar kwam het kwik voor het laatst ergens in ons land boven de twintig graden. Het warmst werd het zondag in Twente, daar werd een temperatuur van 22,3 graden gemeten.



