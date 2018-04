Smaakt rentree Dirk Kuijt naar meer? 'Waar ik kan helpen doe ik dat'

DEN HAAG - Dirk Kuijt heeft niet de behoefte om wekelijks te gaan voetballen bij Quick Boys. De oud-prof maakte zaterdag zijn rentree bij zijn oude liefde, maar of hij ook de resterende zeven wedstrijden in actie komt, betwijfelt hij nog. 'Die ambitie heb ik niet. Maar waar ik de club kan helpen, doe ik dat', gaf Kuijt na zijn terugkeer op de Nederlandse velden aan.

'We gaan het per week bekijken. Vandaag hebben we de keuze gemaakt om het wel te doen, maar misschien kiezen we daar volgende week niet voor. Waar ik kan helpen doe ik dat. Of dat nou als trainer of speler is, ik doe het graag.'

De rentree van Kuijt was nou niet bepaald degene waar hij op gehoopt had. Met Quick Boys verloor hij met 2-0 van Jong FC Groningen. 'De uitslag is teleurstellend, maar dat hoort ook bij sport. Je doet je best en je doet er alles aan. Maar het zat er niet in.' Kuijt, die een behoorlijke staat van dienst heeft, kon het verschil niet maken.



'Heel relaxed'

'Nee, dat lijkt mij duidelijk. Ik heb er voor mezelf alles aan gedaan en geprobeerd om te helpen. Je kan aan de kant zitten en toekijken hoe het fout gaat, maar ook je nek uitsteken en te proberen er iets aan te doen. Zo stond ik erin. Heel relaxed eigenlijk.'

