Kozakken Boys is een maatje te groot voor FC Lisse

LISSE - In de tweede divisie heeft FC Lisse de punten nog hard nodig, maar tegen Kozakken Boys kon de ploeg van Robbert de Ruiter zaterdag maar moeilijk een vuist maken. De nummer twee van de ranglijst was een maatje te groot voor de Lissenaren: 2-1.

Al na een half uur spelen keek FC Lisse tegen een 2-0 achterstand aan. Gwaeron Stout en Everton Pires Tavares brachten Kozakken Boys aan de leiding. Die tussenstand bleef lang op het scorebord staan, totdat Niels Buijs in de laatste minuut FC Lisse wat dichter bij bracht: 2-1.

Waar er voor Kozakken Boys in eerste instantie niet zoveel aan de hand leek, moest de ploeg van Danny Buijs in de blessuretijd oppassen voor FC Lisse, dat weer wat geloof had gekregen. In de spannende slotminuten werd er echter niet meer gescoord.

Scoreverloop Kozakken Boys - FC Lisse 2-1 (2-0): 1-0 Stout, 2-0 Pires Tavares, 2-1 Buijs