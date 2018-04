Oud-internationals spelen walking football in Leiderdorp

LEIDERDORP - Minder eenzaamheid, meer social contact en een betere mentale fitheid. Het zijn niet meteen de elementen die je zou verwachten bij een voetbalwedstrijd, maar het is wel de gedachte achter het zogeheten 'walking football'. Bij voetbalclub RCL in Leiderdorp was zaterdag de aftrap van deze vorm van voetbal voor 60-plussers met een toernooi, waar ook een aantal oud-internationals aan meededen.

Walking football is ooit bedacht in het Verenigd Koninkrijk en kent een aantal simpele regels. De ouderen spelen in teams van zes, je mag niet rennen, er is geen keeper en de bal mag niet hoger komen dan heuphoogte.

Robert Guis is een van de initiatiefnemers achter het walking football bij RCL. 'De club heeft een voortrekkersrol gekregen in de Leidse regio van het Ouderenfonds', legt hij uit. 'Dit gaat vooral echt om het sociale aspect. Meedoen is veel belangrijker dan winnen. We willen eenzaamheid tegengaan.'

Internationals





En daarom stonden zondag onder meer Sjaak Swart, Kees Kist en Simon Tahamata op het veld bij RCL om het walking football te promoten. 'Stiekem heeft het team met oud-internationals gewonnen', besluit Guis. 'Maar daar gaat het natuurlijk niet om.'

