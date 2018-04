Deel dit artikel:











Gewonde na schietincident bij shishalounge Schietpartij aan Laan van Meerdervoort in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt bij een schietincident. Dat heeft de politie laten weten. Het gebeurde rond middernacht in of voor shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort, nabij de Tasmanstraat. Mensen in de uitgaansgelegenheid zijn door de politie meegenomen voor verhoor.

Wat de aanleiding was voor het schietincident, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe ernstig hij er aan toe is, is nog niet bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een deel van de straat is afgezet voor onderzoek.