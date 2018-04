Deel dit artikel:











Uitslaande brand in Leidschendam De vlammen slaan uit het pand | Foto: Regio 15

LEIDSCHENDAM - In een flatgebouw aan de Tol in Leidschendam woedt zondag een uitslaande brand in een appartement. Er is veel rookontwikkeling.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn. De brand woedt op de eerste etage van het appartementencomplex.