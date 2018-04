Deel dit artikel:











LIVEBLOG: FC Utrecht - ADO Den Haag Tom Beugelsdijk maakt de 0-1 tegen NAC (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat in speelronde 30 van de eredivisie op bezoek bij FC Utrecht. De formatie van coach Fons Groenendijk staat negende, de thuisclub staat vier plaatsen hoger. Aftrap is om 12.30 uur. Alles over de wedstrijd is live te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.