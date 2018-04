Johnsen, Beugelsdijk en Hooi helpen ADO aan punt bij FC Utrecht

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft een punt overgehouden aan de spectaculaire uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Dankzij doelpunten van clubtopscorer Bjorn Johnsen, de teruggekeerde Tom Beugelsdijk en invaller Elson Hooi werd het 3-3. Hooi leek in blessuretijd het duel te beslissen, maar in de allerlaatste seconden sloeg FC Utrecht alsnog toe.

Voor de thuisclub kwamen Sander van de Streek (1-0), Gyrano Kerk (2-2) en Zakaria Labyad (3-3) tot scoren. Bij de wedstrijd waren geen supporters van ADO aanwezig. Op last van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht bleef het uitvak gesloten nadat er zaterdagavond rellen waren geweest tussen voetbalfans op verschillende plekken in de stad.

ADO begon met een debutant in het doel. Indy Groothuizen was de vervanger van Robert Zwinkels (liesblessure). De 21-jarige keeper maakte in de eerste helft een prima indruk. Groothuizen was echter kansloos op een schot van Van de Streek.

Laatste woord

FC Utrecht deed zichzelf met de ruststand van 1-0 tekort. De thuisploeg was sterker, maar miste kansen. Na de rust ging het duel alle kanten op. Beugelsdijk zorgde met een kopbal voor 1-2, Kerk was kort daarna met het hoofd eveneens succesvol (2-2). Hooi leek in de extra tijd ADO naar de winst te schieten, maar Labyad had uit een vrije trap het laatste woord: 3-3.

Scoreverloop FC Utrecht - ADO Den Haag 3-3 (1-0): 1-0 Van de Streek (43'), 1-1 Johnsen (54'), 1-2 Beugelsdijk (69'), 2-2 Kerk (73'), 3-2 Hooi (90+1'), 3-3 Labyad (90+4')

FC Utrecht: Jensen; Klaiber (Troupée, 70'), Leeuwin, Janssen, Van der Maarel; Klich (Dessers, 65'), Strieder, Van de Streek, Emanuelson (Görtler, 79'); Kerk, Labyad

ADO Den Haag: Groothuizen; David, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Goppel (Lorenzen, 60'), Johnsen (Falkenburg, 88'), Becker (Hooi, 25')

Gele kaart: Kerk (FC Utrecht)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Higler

Toeschouwers: 20.145 (Stadion Galgenwaard, Utrecht)