Uitdagend spandoek bij stadion ADO Den Haag

DEN HAAG - Bij het ADO stadion is in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitdagend spandoek opgehangen. De makers schreven onder meer op het spandoek 'voor schut voor de zoveelste keer. De groep bestaat al lang niet meer.' 'Groet 030.'

ADO heeft het spandoek weggehaald. Volgens voorzitter Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagsche Bluf heeft het niets te maken met de ongeregeldheden van afgelopen nacht. 'Dit soort spandoeken wordt wel vaker opgehangen door supporters over en weer om elkaar te jennen' zo zei hij tegen Omroep West.

Hij zei verder geen idee te hebben wie verantwoordelijk is voor de rellen in de nacht van zaterdag op zondag in en rond Utrecht. 'Het is jammer dat we zondag door deze gebeurtenissen niet naar Utrecht konden gaan.'