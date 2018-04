Indy Groothuizen geniet van debuut bij ADO, maar baalt van 'onhoudbare bal' in blessuretijd

DEN HAAG - Door de liesblessure van Robert Zwinkels beleefde Indy Groothuizen zijn officiële debuut bij ADO Den Haag. Een mooi moment voor de 21-jarige keeper, maar het had nóg mooier kunnen zijn. In de allerlaatste seconde ontsnapte FC Utrecht: 3-3. 'Er blijft toch wel een beetje een nare smaak hangen', zegt een balende Groothuizen.

'Ik had een paar mooie reddingen en ik zat echt lekker in de wedstrijd', vervolgt hij. Volgens hem was de vrije trap van Zakaria Labyad, waardoor het uiteindelijk nog 3-3 werd, onhoudbaar. 'Maar ik neem die goal mezelf wel gedeeltelijk kwalijk. Want de hoek van de keeper moet voor mij zijn.'

