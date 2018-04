Derde divisie: Westlandia voert wervelende show op, Quick nestelt zich in top-3

Patrick Batist in actie tijdens Westlandia - FC Breukelen. (Foto: Orange Pictures)

NAALDWIJK - Voor eigen publiek heeft Westlandia zondag een wervelend optreden verzorgd. De derdedivisionist uit Naaldwijk had geen kind aan HSC '21: 5-1. Westlandia, negende op de ranglijst, vergrootte daarmee het verschil met de nummer twaalf uit Haaksbergen van vier naar zeven punten.

Halverwege hadden de Westlanders een 2-0 voorsprong door doelpunten van Anwar Beeldstroo en Jedsel Markes. In de tweede helft kwamen daar treffers bij van Mark Engebrink (eigen goal) en tweemaal Jeroen Spruijt. Sjoerd Visschedijk tekende nog voor een eretreffer.

Quick heeft zich knap in de top-3 genesteld. Op bezoek bij OJC Rosmalen boekte de Haagse ploeg een soevereine zege (0-2). Bij rust was die stand al bereikt: Virgil Tjin-Asjoe opende de score en vlak daarna schoot Kai van Hese raak uit een penalty. Omdat concurrent JVC Cuijk onderuit ging, is Quick als nummer drie nu drie punten 'los'.

Doelpuntloos

HBS en Blauw Geel '38 kwamen in Den Haag een doelpuntloos gelijkspel overeen. Daardoor is HBS nog altijd niet vrij van degradatiezorgen. Het staat vooralsnog op de 'veilige' veertiende plek, maar de voorsprong op Jong De Graafschap bedraagt 'slechts' twee punten.

Scoreverloop Westlandia - HSC '21 5-1 (2-0): 1-0 Beeldstroo, 2-0 Markes, 3-0 Engeberink (eigen doelpunt), 4-0 Spruijt, 5-0 Spruijt, 5-1 Visschedijk

Scoreverloop OJC Rosmalen - Quick 0-2 (0-2): 0-1 Tjin-Asjoe, 0-2 Van Hese (strafschop)

Scoreverloop HBS - Blauw Geel '38 0-0 (0-0): n.v.t.

