Hardloopmaatjes rennen marathon voor overleden Sylvia: 'Zij heeft ons op de been gehouden'

DEN HAAG - Ze renden mee met maar één doel voor ogen: de marathon postuum uitlopen voor de vorig jaar overleden Sylvia uit Den Haag. Vijf hardlopers van The Hague Road Runners eerden hun hardloopmaatje zondag door mee te doen aan de marathon van Rotterdam. 'Het was ontroerend en emotioneel', zegt trainer Marcel den Dulk na afloop.

Sylvia kwam vorig jaar op 48-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch ongeluk op de A4. Haar auto werd geraakt door een een 26-jarige spookrijder. De verslagenheid bij haar hardloopclub was groot. 'Iemand wordt plotseling weggebracht uit het team, daar moet je maar mee leren leven', zegt Den Dulk.



Het was haar wens om de marathon te lopen Trainer Marcel den Dulk

'Sylvia hield ons op de been'

'Het was haar wens om de marathon te lopen. Maar dat heeft niet zo mogen zijn.' Daarom bedacht de hardloopclub een plan om de marathon postuum voor haar te lopen. 'Ter ere van Sylvia.'

Tien maanden lang trainden de vijf hardlopers en zondag was het zover. 'Het was best zwaar en warm, maar Sylvia heeft ons op de been gehouden. Je loopt hem voor haar.'

Zo'n 100 meter voor de finish stond de zus van Sylvia klaar om mee te rennen tot de eindstreep. 'Toen we over de finish kwamen, vielen we elkaar in de armen en storten we allemaal in.' Knuffels en tranen volgden. 'Top, fantastisch', reageerde de zus voor de microfoon van RTV Rijnmond. 'Het was te groot'.