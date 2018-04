Eerbetoon aan overleden muzikant Hans Vermeulen: 'Hij was een heel fijn mens'

ZOETERMEER - 'Hij was niet alleen als zanger heel erg goed, maar ook als muzikant en componist en hij was ook nog een heel fijn mens.' Zangeres Anita Meyer kijkt terug op het leven van Voorburger Hans Vermeulen. Zondag werd de muzikant herdacht tijdens een tributeconcert in Cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.

Vermeulen overleed november vorig jaar geheel onverwacht. 'Hij had natuurlijk bij zijn overlijden wel de nodige aandacht gehad', zegt organisator en vriend Erik Kuijlaars. 'Maar zoiets als een tribute was er nog niet en het leek ons een goed idee om al die mensen die samen met Hans muziek gemaakt hebben een keer bij elkaar te halen op het podium.'

Hans Vermeulen is een icoon in de Nederlandse popgeschiedenis en bovendien was hij ook zeer geliefd als mens. Hij stond als producer aan de wieg van de successen van Margriet Eshuijs, Hans de Booij en Ruth Jacott.



Sandy Coast

Met zijn band Sandy Coast had hij al in de jaren '60 hits als 'I See Your Face Again' en 'True Love that's a Wonder'. In de jaren '70 richtte Hans Rainbow Train op met bandleden als Jan Rietman, Dianne Marchal en Anita Meyer.



Natuurlijk is Anita Meyer er zondag ook bij in De Boerderij. 'Ik weet nog wel dat we in de studio waren en dat ik een aanbieding had gehad van een producer om een liedje te zingen. Hans wist het niet zo goed, want misschien had hij nog wel een leuk idee.' Het was 'Alternative way', de grote doorbraak voor Anita Meyer in Nederland. 'De muziek van Hans heeft een eigen stijl. Zijn zang is echt fantastisch. Het is apart, maar je hoort meteen dat hij het is.'

