'Dikke' vrijwilliger is welkom bij Erepeloton Waalsdorp Vrijwilliger Bas Jongeneel mag vanwege zijn 'buikje' niet meer in de erewacht staan (Foto: Omroep West) Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte | Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Iedereen 'met het hart op de goede plaats' is welkom om in de erewacht te staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Dat laat het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp zondag weten. 'Je mag op wacht staan, maar het is jouw verantwoording of je het ook aankan', zegt voorzitter Vincent Gaal.

Afgelopen week ontstond ophef nadat uit de notulen van de vereniging was gelekt dat dikkerds niet meer in de erewacht mochten staan. Er waren klachten over hun postuur binnengekomen. Vrijwilliger Bas Jongeneel liet Omroep West weten dat hij wegens zijn forse postuur niet meer ingedeeld wordt bij de erewacht. 'Wij zijn daar niet goed mee omgegaan', zegt Gaal. 'Wij zijn de laatsten om mensen uit te sluiten. Van oudsher willen wij juist dat onze erewacht een afspiegeling is van de maatschappij.' Het bestuur zegt de commotie te betreuren en hoopt dat die geen negatieve invloed zal hebben op de stille tocht op 4 mei.

'Omheen draaien' Vrijwilliger Jongeneel krijgt volgens Gaal dezelfde taak als hij vorig jaar had. 'Hij wordt ingedeeld bij de tweede groep, dit is de belangstellenden groep.' Hij benadrukt dat mensen zelf moeten bepalen of ze het fysiek aankunnen. 'Ze blijven er mooi omheen draaien. Ik ben er nog niet gerust op', reageert Jongeneel op de reactie van het bestuur. 'Als ik meedoe, dan doe ik het niet voor hen, maar voor de mensen om wie het gaat'.' LEES OOK:

