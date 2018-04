Voetballer trapt tegenstander doelbewust van achteren tegen de grond

RIJSWIJK - HVV Te Werve uit Rijswijk zegt geschokt te zijn door de trap die een speler van het Eerste van Te Werve uitdeelde aan een speler van Sportlust '46. Op een video is te zien hoe een speler een aanvaller van Woerden doelbewust achter tegen zijn been lijkt te schoppen, terwijl de bal niet in de buurt is. 'Ik ben er dood- en doodziek van', reageert voorzitter Ivo van Dijk van Te Werve.

Het bestuur is 'diep geschokt' door de beelden, en distantiërt zich van dit soort acties. 'Dit hoort niet op het voetbalveld thuis en past niet bij de normen en waarden waar wij bij Te Werve voor staan', aldus de club. 'We willen dit netjes oplossen met de KNVB. Het kan nu niet zo zijn dat we blijven zitten en niets doen', zegt Van Dijk. Maandagavond heeft hij een gesprek met de betreffende speler.

Woordvoerder Rene Baelde van Sportlust '46 bevestigt dat er contact is geweest tussen de clubs. Hij zegt dat de excuses zijn geaccepteerd. Dat neemt niet weg dat Sportlust '46 contact met de KNVB heeft opgenomen over het voorval.

tekst loopt door na de tweet



Doorgespeeld

Baelde: 'Onze speler Rik Wils heeft een blessurebehandeling gehad en heeft de wedstrijd gelukkig kunnen uitspelen. Maar hij heeft wel nog steeds last van zijn been.' Volgens de woordvoerder was de wedstrijd absoluut niet agressief, daarom snapt hij ook niet waarom er een schop is uitgedeeld.

'We hebben Rik natuurlijk gesproken, en hij geeft aan dat hij eerder in de wedstrijd per ongeluk op de tenen van de speler van Te Werve heeft gestaan, toen kreeg hij een por in zijn rug. Dat kan gebeuren in een wedstrijd.'



Passende tuchtmaatregelen

Te Werve uit Rijswijk kondigt aan in contact te treden met de betrokken speler en de KNVB en dat 'passende tuchtmaatregelen' genomen worden, waarbij op voorhand geen enkele maatregel wordt uitgesloten.