Meer bezoekers Kom in de Kas Westland, landelijk minder mensen naar de kassen

WESTLAND - Kom in de Kas heeft dit jaar rond de 35.000 bezoekers getrokken naar de deelnemende bedrijven in het Westland. Dat is meer dan vorig jaar, zegt de organisatie. Landelijk kwamen iets minder bezoekers af op het evenement dat de glastuinbouw centraal stelt.

Het was dit jaar de 41ste editie van het evenement. In onze regio deden acht tuinders uit Ter Aar mee en veertien bedrijven uit het Westland.

'We zijn trots en we zijn blij', zegt voorzitter Ted van Luijk van Kom in de Kas Westland. Vorig jaar kwamen er 30.000 mensen op het evenement af. 'Dat bezoekersaantal van 35.000 hebben we echt te danken aan zaterdag toen het prachtig weer was.' Tijdens het evenement was er volgens hem 'een heel fijne sfeer'.



Landelijke minder bezoekers

In heel Nederland waren kassen open voor publiek. Dit jaar kwamen er in totaal 200.000 mensen op af. Dat is minder dan vorig jaar toen het evenement nog ruim 235.000 belangstellenden trok.

