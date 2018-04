Kelly dit jaar geen hekkensluiter bij Marathon Rotterdam: 'Heel erg trots en voldaan'

ZOETERMEER - ‘Ik wilde nu de laatste kilometers echt in mijn eigen bubbel lopen, en dat is gelukt!’ Kelly de Ridder uit Zoetermeer heeft de Marathon van Rotterdam weer gelopen. Vorig jaar kwam ze als laatste binnen, dit jaar niet. Ze revancheert zich met een nieuw persoonlijk record: 5.27.40. 'Dik een half uur sneller dan vorig jaar', blikt ze tevreden terug.

Maar de marathon was wel weer heel erg zwaar. 'Het waren niet de ideale omstandigheden. Ik kan niet goed tegen warmte en juist nu was het warm', zegt ze. 'Tot 20 kilometer ging het goed, daarna zakte mijn tempo in en vanaf 26 kilometer liepen mijn benen vol en begon de verzuring. Toen ging het echt pijn doen.'

Die pijn had ze vorig jaar ook, maar dat was ze vergeten. 'Het is raar dat je als mens pijn, wat voor pijn dan ook, gewoon vergeet. Toen het nu opkwam had ik zoiets van 'oh ja dat had ik vorig jaar ook', het is maar goed dat je dat niet meer weet. Het is gewoon heel erg heftig.'



In bad met een bomb

Na de marathon is ze lekker naar huis gegaan. Veel honger had ze niet, maar toch heeft Kelly zich getrakteerd op lekkers. 'En ik had een dure bath-bomb gekocht speciaal voor na de marathon, dus ik ben heerlijk met die bomb in bad gaan zitten.'

En nu doet alles pijn en is de vermoeidheid ook om de hoek komen kijken. Maar ze is erg trots en bijzonder voldaan. Of ze volgend jaar weer van de partij is in Rotterdam? 'Dat weet ik niet, daar durf ik nu geen uitspraken over te doen. Nee, ik durf het echt niet te zeggen.'

