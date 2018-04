West Wekker: Genieten van eerste lenteweekend en voetballer trapt tegenstander tegen de grond

DEN HAAG - Goedemorgen! Het eerste mooie lenteweekend zit er helaas weer op. Geniet op deze maandagochtend nog even na met mooie plaatjes die we van jullie kregen. En de Zoetermeerse Kelly liep de marathon van Rotterdam een half uur sneller dan vorig jaar, toen ze hekkensluiter was. Dit en meer lees je in de West Wekker van maandag 9 april.

1. Voetballer trapt tegenstander doelbewust van achteren tegen de grond

HVV Te Werve in Rijswijk zegt geschokt te zijn door de trap die een speler van het eerste elftal uitdeelde aan een speler van Sportlust '46. Op een video is te zien hoe een speler een aanvaller van Woerden doelbewust achter tegen zijn been schopt, terwijl de bal niet in de buurt is. Het bestuur is 'diep geschokt' en distantiërt zich van dit soort acties.

2. IN BEELD: Genieten van het eerste lenteweekend van het jaar

Terrasjes zaten vol, tuincentra en ijszaken draaiden overuren en de bollenvelden krijgen langzaam steeds meer kleur. Het eerste echte lenteweekend van dit jaar was een feit en dat levert mooie plaatjes op.

3. 'Dikke' vrijwilliger is welkom bij Erepeloton Waalsdorp

Iedereen 'met het hart op de goede plaats' is welkom om in de erewacht te staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Dat liet het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp gisteren weten.

4. Eerbetoon aan overleden muzikant Hans Vermeulen: 'Hij was een heel fijn mens'

De Voorburgse muzikant Hans Vermeulen werd gisteren herdacht tijdens een tributeconcert in Zoetermeer. Met zijn band Sandy Coast had hij in de jaren '60 hits zoals 'True Love that's a Wonder'. En ook bezorgde hij Anita Meyer haar grote doorbraak met het nummer 'Alternative Way'. Vermeulen overleed november vorig jaar op 70-jarige leeftijd.

5. Kelly dit jaar geen hekkensluiter bij Marathon Rotterdam: 'Heel erg trots en voldaan'

'Ik wilde nu de laatste kilometers echt in mijn eigen bubbel lopen en dat is gelukt!' Kelly de Ridder uit Zoetermeer heeft de Marathon van Rotterdam weer gelopen. Vorig jaar kwam ze als laatste binnen, dit jaar niet. Ze revancheert zich met een nieuw persoonlijk record: 5.27.40.

Het weer: In de ochtend is het grijs met mogelijk mist. In de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt 14 graden aan de kust tot 19 graden in Gouda.