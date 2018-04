Deel dit artikel:











Auto door brand verwoest, omwonenden werden wakker van 'klap' De auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een auto aan de Fraeylemastraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan.

Omwonenden hoorden een klap. Toen ze naar buiten keken, zagen ze dat de auto in brand stond. Ze waarschuwden de brandweer. Die was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.