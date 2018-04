Kiki Bertens verplettert Julia Görges en verovert vijfde WTA-titel

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft voor de vijfde keer in haar tennisloopbaan een toernooi van de WTA Tour gewonnen. De 26-jarige Wateringse schreef zondag het toernooi van Charleston in de Verenigde Staten op haar naam. Bertens won in de finale met 6-2 en 6-1 van de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges.

Door de toernooiwinst stijgt Bertens op de nieuwste wereldranglijst vermoedelijk van de 27e naar de 21e positie. Ze schreef eerder de toernooien van Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017) en Gstaad (2017) op haar naam.

Bertens - die als twaalfde was geplaatst in Charleston - en Görges moesten zondag allebei twee partijen afwerken. Vanwege hevige regenval kon zaterdag namelijk nauwelijks getennist worden. Bertens rekende in de lange en spannende halve finale, waarbij ze één matchpoint overleefde, af met de Amerikaanse Madison Keys: 6-4, 6-7 (2) en 7-6 (5). Kort daarna kwam Görges de baan op om haar halve finale tegen Anastasija Sevastova uit Letland, die zaterdag was stilgelegd bij 4-4 in de eerste set, af te maken. Ze won met 7-6 (5) en 6-3.



In de finale bleek dat Bertens duidelijk beter om kon gaan met het spelen van twee partijen kort achter elkaar. Waar ze het in vorige partijen in Charleston bij momenten lastig had, gaf ze de Duitse nummer dertien van de wereld geen kans. Binnen het uur was de partij op het grijze gravel al klaar. Ook haar vorige vier toernooizeges in het enkelspel behaalde Bertens allemaal op gravel.