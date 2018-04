Veel minder vaak geweld gebruikt door Haagse politie

DEN HAAG - De Haagse politie heeft afgelopen jaar veel minder vaak geweld gebruikt dan in het jaar ervoor. Volgens de politie hebben agenten 20 procent minder vaak een wapenstok, pepperspray, vuurwapen of fysiek geweld toegepast.

Landelijk ging het aantal politieincidenten waarbij geweld werd toegepast omlaag: van 14.672 naar 12.394. De sterke daling bij het korps in Den Haag zou het gevolg zijn van de toegenomen aandacht voor zogeheten 'de-escalerend optreden'.

De politie meldt dat er bij het korps Den Haag meer energie is gestoken in het verbeteren van het contact met de inwoners van de stad. Daardoor kan sneller worden voorkomen dat een situatie escaleert. Ook is er extra aandacht voor geweldsincidenten bij leidinggevenden en blijven zij volgens de politie voortdurend in gesprek met medewerkers over het professioneel toepassen van geweld.



Conclusies

De politie is nog voorzichtig met conclusies trekken aan de hand van deze cijfers. Dat komt onder meer omdat de verschillende politie-eenheden het gebruik van geweld nu nog op verschillende manieren registreren. In 2019 komt daar verandering in, aldus Peije de Meij, landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie.

'Het belangrijkste wapen van de agent is nog altijd de mond', zegt De Meij. 'Maar soms móeten politiemensen wel, bijvoorbeeld om een gewelddadige arrestant te kunnen boeien of om andere burgers te beschermen. Als je bedenkt dat de politie jaarlijks vele tienduizenden 'burgercontacten' heeft, dan blijft geweldgebruik incidenteel.'

LEES OOK: Demonstratie tegen politiegeweld na dood Haagse Paul Selier