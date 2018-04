Voorzitter Erepeloton Waalsdorp over 'dikkerds'-discussie: 'We zijn een beetje dom geweest'

DEN HAAG - Het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp is niet goed omgegaan met de ontstane discussie over 'dikke mensen' die niet meer in de erewacht zouden mogen staan. Voorzitter Vincent Gaal benadrukt dat iedereen op wacht kan staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.

'Iedereen mag op wacht staan, dat heeft ook altijd al gemogen', zegt Gaal in Muijs in de Morgen op Radio West. 'Maar in de discussie, daar zijn we niet goed mee omgegaan. Daar draai ik niet omheen, geen gelul. Zo zitten we niet in elkaar. Daar zijn we ons nu heel goed bewust van geworden.'

Volgens Baal moet de erewacht een afspiegeling van de maatschappij zijn. 'Allerlei mensen, van dik tot dun en van kort tot groot. Ook met een maatje meer kan dat, zolang je zelf goed bepaalt of je dat aankan en of dat medisch is toegestaan. Het kan namelijk best zwaar zijn om 50 minuten op wacht te staan.'



Reacties

De commotie over de 'dikkerds' die als vrijwillige erewacht geweigerd zouden kunnen worden heeft tot allerlei reacties geleid. 'Ik wil je niet vertellen wat er allemaal over ons heen gekomen is', vertelt Gaal. 'Dat zou namelijk op klagen lijken, en dat wil ik niet. Alles wat mooi en lelijk is, hebben we over ons heen gekregen. Dat laten we nu achter ons, we gaan gewoon verder.'

Vrijwilliger Bas Jongeneel krijgt na alle ophef bij de komende herdenking dezelfde taak als vorig jaar, als begeleiding van de belangstellenden. 'Deze discussie is een goed leermoment geweest', erkent Gaal. 'Om met de woorden van onze koningin te spreken: we zijn een beetje dom geweest.'

