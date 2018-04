'Guilty pleasures' van Xander de Buisonjé tijdens Zomerspektakel

ALPHEN AAN DEN RIJN - Altijd al een 'guilty pleasure' willen horen uit de mond van Xander de Buisonjé? De zanger zal samen met bevriende artiesten komen optreden tijdens het driedaagse Zomerspektakel in Alphen aan den Rijn. Bezoekers kunnen zelf hun favoriete 'foute' plaat als suggestie aandragen voor dit mini-Vrienden van Amstel Live in Alphen.

Naast Xander de Buisonjé maakt onder meer de Alphense rapper Brainpower zijn opwachting. Ook O'G3NE, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Diggy Dex en Syb van der Ploeg maken deel uit van de bevriende artiesten van Xander die naar het Zomerspektakel aan het Meer komen op zaterdag 2 juni. Ook Chef'Special, DI-RECT en Anouk treden op. De toegang voor het festival op zaterdag en zondag is gratis, voor de vrijdagavond moet wel betaald worden.

In een week tijd waren alle 13.000 kaarten voor het Zomerspektakel aan het Meer verkocht. In overleg met de gemeente Alphen is besloten nog eens 1.000 kaartjes ter beschikking te stellen voor de optredens op 1 juni. Daarvoor wordt het terrein vergroot, zodat er genoeg plek is voor de extra bezoekers.

