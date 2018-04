Deel dit artikel:











Je zal het maar vinden tijdens het opruimen van je schuur... een granaat De antitankgranaat. (Foto: Twitter politie Westland)

KWINTSHEUL - In een schuur in Kwintsheul is een antitankgranaat gevonden. Dat meldt de politie maandagochtend. Dat is een granaat die gebruikt wordt tegen tanks of andere gepantserde voertuigen.

Het projectiel werd ontdekt tijdens het opruimen van de schuur. Het blijkt te gaan om een oefengranaat. Vanwege de vondst werd een speciale eenheid opgeroepen. LEES OOK: Ouder echtpaar levert munitie en granaten in