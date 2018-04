'Het is heel mooi bewaard gebleven, al lijkt het niet zo', prehistorisch familiegraf naar Leiden

LEIDEN - Het zeldzame prehistorische familiegraf dat kort geleden werd gevonden op een bedrijventerrein bij Tiel is maandag verhuisd naar Leiden. Daar wordt het vanaf dinsdag tentoongesteld.

Volgens archeologen is het familiegraf - waarin zeker tien mensen lagen - 5600 jaar oud. Graven van deze omvang uit deze periode zijn zeer zeldzaam. Dit exemplaar is het grootst bewaarde van Nederland uit die tijd. 'Het juiste aantal doden is nog niet bekend, omdat de botten in de loop der eeuwen samengeperst zijn en door elkaar liggen.'

Deze mensen woonden vlakbij de plek waar ze zijn begraven: aan een beek in een dorpje dat eveneens is opgegraven. Het gaat om jagers, vissers en verzamelaars. Ze zouden van boeren uit het zuiden verschillende gewoonten hebben overgenomen, zoals het houden van vee en het verbouwen van graan. Ook het idee voor het familiegraf zou zijn overgenomen van boeren uit het zuiden, waar dit gebruikelijker was.



Dikke kleilaag

Het graf lag oorspronkelijk vlak onder het maaiveld. Daardoor werden de skeletten broos en zacht. Door overstromingen kwam na verloop van tijd een anderhalve meter dikke kleilaag over het graf te liggen. Het gewicht daarvan brak de botten. 'Toch is alles heel mooi bewaard gebleven, ook al lijkt het niet zo', vertelt fysisch antropoloog Steffen Baetsen. 'Uit het feit dat we 208 tanden hebben gevonden, kunnen we afleiden dat er zeker tien mensen in dit familiegraf liggen. Er liggen ook minimaal twee kinderen, want we hebben een aantal melktanden gevonden.’

Het enige oudere familiegraf in Nederland, dat meer dan 25 jaar geleden werd gevonden in de Noordoostpolder, is veel slechter bewaard. Daarvan zijn nu alleen nog maar de tanden over.



Groot belang

Om het kwetsbare graf uit Tiel te bewaren en te onderzoeken, besloten de archeologen het als geheel in een blok klei van ruim duizend kilo uit de grond te halen. Vervolgens is het naar een laboratorium gebracht. Specialisten hebben daar maandenlang gewerkt om de zachte botten schoon en weer hard te maken.

Vanwege het grote belang voor de Nederlandse geschiedenis, wordt de vondst door museum Het Valkhof - waar het Gelderse Provinciaal Depot voor Bodemvondsten wordt beheerd - uitgeleend aan het Rijksmuseum van Oudheden.





LEES OOK: Museum Oudheden Leiden telt al 200 jaar mee op wereldniveau