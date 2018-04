Herdenking in Alphen aan den Rijn: zeven jaar na schietdrama Ridderhof

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij het gedenkmonument naast winkelcentrum De Ridderhof is maandagmiddag het schietdrama van 9 april 2011 herdacht. Exact zeven jaar geleden schoot Tristan van der Vlis daar zes mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde.

Burgemeester Liesbeth Spies legde bij het defilé bloemen neer naast het monument. Daarbij waren enkele tientallen mensen aanwezig.



De eerste bloemen werden maandagochtend al neergelegd bij het monument, onder andere door de groep slachtoffers die met succes een rechtszaak aanspande tegen de politie. Eind vorige maand oordeelde het gerechtshof dat de politie deels aansprakelijk is voor de schietpartij in 2011. De politie had in 2008 nooit moeten toestaan dat Van der Vlis een wapenvergunning verleend kreeg en dus is de organisatie volgens het gerechtshof deels aansprakelijk voor de ontstane letsel- en overlijdensschade

