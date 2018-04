Snelheidsduivel (26) raakt rijbewijs kwijt

RIJNSATERWOUDE - Een vlotte autorit over de N207 heeft een man uit Alphen aan den Rijn zijn rijbewijs gekost. De 26-jarige bestuurder reed zo hard dat de agenten van het korps Kaag en Braassem zijn rijbewijs hebben afgenomen.

Op de weg tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt, flitste de 26-jarige voorbij in een witte Audi. Volgens de politie bleek na de meting dat de man minstens 76 kilometer per uur te snel reed, bijna 160 kilometer per uur dus. 'De bestuurder maakte het erg bont', aldus de agenten.

