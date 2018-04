Vieze auto's door Saharastof: 'Wassen heeft voorlopig geen zin'

Maandag wordt de hoogste concentratie Saharastof verwacht. Daarna neemt het af, maar je bent niet met één keer je auto wassen klaar voor de komende tijd. De hele week is er wat Saharastof aanwezig in de atmosfeer. 'Lichte regenbuien laten een heel dun laagje stof achter. Zware regenbuien spoelen je auto en tuinmeubelen schoon', aldus Mizee. Tekst loopt door na foto.



Smerige auto door Saharastof | Foto: Omroep West

Kleurrijke zonsopgang en zonsondergang

Na het Saharastof ben je nog niet klaar met het poetsen. 'Binnenkort is er ook stuifmeel te zien, dit is bruinig van kleur', legt Mizee uit. En als je wilt weten wat er op je auto ligt? 'Het verschil tussen Saharastof en stuifmeel is heel makkelijk te ontdekken. Je stopt een beetje in je mond. Het Saharastof is hard en knars, stuifmeel is zacht.'

Het Saharastof zorgt ook voor extra kleurrijke zonsopkomsten en zonsondergangen. De stofdeeltjes zorgen voor extra breking en verstrooiing van het licht. Hierdoor komen de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht beter aan bod. Dus een uitgelezen kans om mooie foto's te maken. We zien ze graag. Stuur ze naar online@omroepwest.nl!