Happy Flower laat boeketten maken door bijzondere werknemers Happy Flower, bloemenzaak Leiden | Beeld: Omroep West

LEIDEN - In Leiden staan Ezra en Britney in de nieuwe bloemenzaak Happy Flower boeketten te maken. De twee dames zijn blij met hun nieuwe baan. De bloemenzaak is net officieel geopend en Ezra en Britney zijn bijzondere werknemers. Ze hebben 'een afstand tot de arbeidsmarkt' zoals dat in officiële termen zo mooi heet.

Je ziet het steeds meer: sociaal ondernemerschap. Geld verdienen is niet meer het enige doel, steeds meer ondernemers willen ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Happy Flower aan de Turfmarkt is de eerste Leidse bloemenwinkel waar jongeren met een beperking aan de slag kunnen. Eigenaresse Jane Peerdeman is trots op haar werknemers. 'Ik voelde gewoon dat ik deze kans moest grijpen', zegt Peerdeman. 'En ik wilde dat heel graag doen samen met mensen met een beperking.'

'Rekening houden' In totaal werken vier jongeren bij Happy Flower die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En daar moet Peerdeman uiteraard wel rekening mee houden. 'Ze kunnen niet te veel dingen tegelijk doen en moeten kunnen werken in een rustige ruimte', weet ze. Maar ze doen het fantastisch. En alles wat ik ze laat zien doen ze meteen na. Geweldig. Ik kan dit andere ondernemers echt aanraden.' En Ezra en Britney....., die zijn ook tevreden met hun nieuwe baan. 'Dat je gewoon met creativiteit met bloemen kan werken, bloemetjes in vaasjes zetten enzo, daar ben ik erg blij mee', zegt Britney.

Champagne op een goede toekomst Ondertussen gaat het openingsfeest bij Happy Flower gewoon verder. De directeur van de Rabobank in Leiden Erik Versnel verricht de officiële handeling. 'Wat mij betreft heeft sociaal ondernemerschap zeker de toekomst', zegt hij. Daarna werd er geproost met champagne op een goede toekomst voor Happy Flower.