Verzetshelden in gesprek met kinderen in Madurodam: 'Je moet niet zwart-witdenken'

DEN HAAG - Hoe leg je aan een kind uit waarom er nooit meer oorlog mag zijn en waarom het belangrijk is om te blijven herdenken? In Madurodam proberen ze de oorlogsverhalen toegankelijk te maken door twaalf verzetshelden, uit iedere Nederlandse provincie één, in gesprek te laten gaan met tweehonderd basisschoolleerlingen uit Den Haag en omgeving.

Pauline van der Schrieck is zo'n spreker. Zij wordt vlak na de oorlog geboren en ontdekt pas jaren later dat haar vader samen met studievriend Erik Hazelhoff Roelfzema (Soldaat van Oranje) een actieve rol speelde in het Leids Studentenverzet. Hij werd verraden en gevangen gezet, maar overleefde de oorlog wel.

De kinderen luisteren geboeid naar het verhaal van Pauline en één van de kinderen vraagt zich af of haar vader de Duitsers nu haat. 'Dat is zwart-witdenken', antwoordt Pauline. 'Zo moet je niet denken, dat is te makkelijk. Mijn zus is met een Duitser getrouwd en dat vond mijn vader geen probleem. Mijn vader zei altijd dat je het de mensen niet kwalijk moest nemen, want misschien werden zij ook wel onder druk gezet om iets te doen voor de Duitsers.'



Symbolische plekken en objecten

Het persoonlijke verhaal van de vertellers wordt verteld bij iconische plekken die symbool staan voor de provincie waar zij vandaan komen, zoals bij de stations van Utrecht en Groningen, het stadhuis van Kampen en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Met behulp van een persoonlijk object uit de Tweede Wereldoorlog, zoals een bonnenboekje of de krant van de dag voor het uitbreken van de oorlog, vertellen zij hun verhaal aan de kinderen.

Pauline wil de kinderen graag nog het besef meegeven dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. 'We zijn het gewend om in vrijheid te leven en we nemen het voor lief. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Daarom is het zo belangrijk dat we elk jaar blijven herdenken.'

