D66 weigert uitnodiging GroenLinks om te praten over 'te linkse coalitie' voor Delft

DELFT - De Delftse D66-fractie weigert de uitnodiging van GroenLinks om te praten over een nieuwe coalitie met STIP, PvdA en ChristenUnie. D66-fractieleider Christine Bel vindt deze samenstelling van partijen 'te linksig'. GroenLinks-voorman Frank van Vliet reageert verrast en teleurgesteld.

De voorgestelde coalitie met STIP, PvdA en ChristenUnie kan rekenen op 23 van de 39 raadszetels, maar dat is volgens D66 niet voldoende. 'Wij willen niet zomaar een coalitie met een meerderheid in zetels, maar een coalitie die breed wordt gedragen door de hele stad', zegt D66-fractieleider Christine Bel. 'Dit college lijkt ons te links. We zien in de voorlopige voorstellen veel te weinig terug over onderwerpen als lastenverlichting of de ontwikkeling van de Delftse economie.'

GroenLinks-fractieleider Van Vliet had goede hoop om met D66 te kunnen overleggen over deze coalitie. 'Ik ben teleurgesteld in het besluit van D66. De formatiebesprekingen zijn tot nu toe een zorgvuldig proces geweest. Ik wilde heel graag om tafel om te praten over de twee opties voor een coalitie met D66 erbij. Dat ze die uitnodiging afslaan, dat heeft me erg verrast. In het advies van de informateur staan wel degelijk passages over de versterking van de economie en de verdeling van de lasten.' Maandag hopen de partijen verder met elkaar te praten over de politieke verschillen.



'Twee mogelijke coalities'

Vorige week kwam informateur Marijke Vos (GroenLinks) met een advies over de vorming van een nieuw Delfts college. Zij concludeerde dat twee coalities kansrijk waren: een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en CU of een alternatief met daarin GroenLinks, STIP, D66, SP en CU.

