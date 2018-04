Deel dit artikel:











Hagenaar teelt verse groente voor voedselbank Balal Aknouch van project HVBG en Hendrik Beelen van de Voedselbank (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Elke dag verse groente op het bord. Het is een luxe die niet iedereen zich kan permitteren. Hagenaar Bilal Aknouch wil daar verandering in brengen. Daarom is hij op zijn volkstuin midden in Den Haag groente aan het verbouwen voor de voedselbank.

Lente-uitjes, doperwten, tuinbonen, courgette en komkommers worden door Aknouch op dit moment geteeld op zijn tuin aan het Hildebrandplein. Het is een klein stukje grond van 400 vierkante meter achter de brandweerkazerne. Over drie weken worden de lente-uien al geoogst. Ze gaan in de kratten van zo'n 150 cliënten van de voedselbank. Aknouch is al negen jaar groente aan het verbouwen op zijn volkstuin. Geregeld kwamen er mensen vragen of hij wat groente voor hen over had. Dit waren vaak voorbijgangers die de gratis groente goed konden gebruiken. En zo is bij Aknouch het idee ontstaan om niet voor zichzelf, maar voor de voedselbank te gaan telen. 'Ik vind de voedselbank een goed doel en weet dat de mensen de groente nodig hebben', vertelt Aknouch.

Enthousiast De voedselbank, de gemeente Den Haag en Fonds 1818 waren ook enthousiast over het plan van Aknouch. Van de gemeente kreeg hij een nieuw stukje grond en Fonds 1818 gaf hem een subsidie om materialen en een kas aan te schaffen. Elf maanden later, begin januari van dit jaar, werden de eerste groenten gezaaid. Zo is het project Haagse Voedselbank Groenten (HVBG) door de gemeente Den Haag, de Voedselbank Haaglanden en Fonds 1818 omarmt. Ze zien het als een goed initiatief voor de samenleving. Aknouch gaat het project niet alleen doen. Samen met een groep vrijwilligers wil hij er een succes van maken. Ook wil Aknouch de cliënten van de Voedselbank bij HVBG betrekken. Zo gaat hij rondleidingen geven aan ouders en kinderen. Het is de bedoeling dat ook zij hem gaan helpen bij het zaaien en oogsten van de groenten.