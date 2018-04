Deel dit artikel:











Ravage door glasplaten op straat Glasplaten op weg | Foto: District 8

MAASLAND - Scherven brengen geluk, maar in Maasland was het maandag wel erg gortig. Daar verloor een vrachtwagen die glasplaten vervoerde een aantal platen in de bocht van de Kerkweg met de Oude Veiling.

Een grote ravage op straat was het gevolg, overal lagen glassplinters. De politie heeft de plek des onheils afgezet. Medewerkers van het glasbedrijf zijn de scherven en splinters aan het opruimen, meldt nieuwssite District 8. Fietsers moeten de komende periode misschien extra oppassen om lekke banden te voorkomen. LEES OOK: Team West - Autobanden lekgestoken op parkeerterrein Ikea Delft