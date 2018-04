Deel dit artikel:











Opgravingen bij Witte Kerk in Noordwijkerhout zo goed als afgerond Opgravingen in Noordwijkerhout | Foto: Omroep West

NOORDWIJKERHOUT - Het was je vast al opgevallen, de werkzaamheden in het centrum van Noordwijkerhout. Het heeft allemaal te maken met de herinrichting van het Dorpsplein en de wegen die er omheen lopen. De gemeente Noordwijkerhout heeft opdracht gegeven tot het slopen van het muurtje rond de Witte Kerk. Rond de kerk was een begraafplaats, dus natuurlijk werden er skeletten gevonden.

De opgraving wordt dinsdag afgerond. Alles wordt zorgvuldig in kaart gebracht en nader onderzocht.Volgens planning wordt de grond maandag gezeefd en getrommeld om eventuele botresten eruit te halen. Zodra de grond door de archeologen wordt vrijgegeven, wordt die tijdelijk afgevoerd naar het voormalige zoutdepotterrein in De Zilk. Voor het nieuwe muurtje wordt over een tijdje ook een nieuwe fundering gestort. Dat duurt nog even en tot die tijd wordt het gat tijdelijk dichtgegooid met zand en komen er rijplaten overheen. Het heeft alles te maken met de komende festiviteiten; het bloemencorso en Koningsdag. Als die voorbij zijn gaat het werk verder.