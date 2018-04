Voetbalclub schorst schoppende speler

DEN HAAG - De speler van HVV Te Werve die dit weekeinde een trap uitdeelde aan spits Rik Wils van Sportlust’46 uit Woerden, is geschorst. Dat zegt voorzitter Ivo van Dijk van Te Werve. De aanklager amateurvoetbal van de KNVB is een onderzoek begonnen naar aanleiding van een filmpje van het incident.

Het filmpje laat zien dat de speler van het eerste elftal een aanloop neemt en Wils gericht van achteren tegen het bovenbeen schopt, terwijl de bal op dat moment niet in de buurt is. Er ontstond veel ophef over het incident. Lisanne Schellens van de KNVB benadrukt dat geweld op het voetbalveld altijd gestraft wordt. In welke mate hangt af van de uitkomsten van het onderzoek dat nu loopt.

Het bestuur van Te Werve komt maandagavond met de hele ploeg bij elkaar om het incident te bespreken. In eerste instantie zou er ook worden gekeken hoe het verder moest met de betrokken speler. Het gesprek met hem is volgens voorzitter Van Dijk echter naar voren gehaald. Maandagmiddag heeft het bestuur hem gesproken. Conclusie was dat hij per direct geschorst wordt, in ieder geval tot het tuchtonderzoek van de KNVB is afgerond.



Verzoeningsgesprek

Het bestuur wil ook dat de speler contact zoekt met opponent Rik Wils voor een ‘verzoeningsgesprek’. De speler zelf ‘baalt als een stekker’ van de situatie, zegt Ivo van Dijk. ‘We hebben nu ook de andere kant van het verhaal gehoord, maar niets rechtvaardigt zijn gedrag’.