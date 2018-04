Man bekneld onder stapel metaal in Noordwijk

NOORDWIJK - Bij een recyclingsbedrijf aan De Hooge Krocht in Noordwijk is maandagmiddag een gewonde gevallen. De man raakte bekneld onder een stapel metaal, meldt een woordvoerder van brandweer Hollands Midden. Het slachtoffer heeft zo'n drie kwartier vast gezeten.

Brandweerlieden hebben de man bevrijd. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse om het ambulancepersoneel te assisteren. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is. Ook is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt onderzocht door de Inspectie SZW.