Moeder Tom Beugelsdijk na beledigingen: 'Ik ben heel trots op mijn zoon' Tom Beugelsdijk na zijn 2-2 tegen FC Utrecht met Bjorn Johnsen. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De moeder van ADO-voetballer Tom Beugelsdijk is 'heel trots' dat haar zoon het zondag voor haar opnam. Supporters van FC Utrecht beledigden haar tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag. 'Dat maakt me alleen maar sterker', zei Beugelsdijk na afloop van de wedstrijd. 'Mijn moeder is een kanjer.'

De supporters scandeerden tijdens de wedstrijd: 'Tommy, je moeder is een hoer'. Zijn moeder Astrid Janssen hoorde het ook. 'Ik kreeg appjes: joh, werk je niet meer bij de bank?', zegt Janssen. Niet veel later wist Beugelsdijk te scoren tegen Utrecht. 'Hij wordt er alleen maar sterker van, zulke dingen', zegt zijn moeder. 'Ik weet dat hij slecht tegen lelijke woorden kan, dus daar heeft hij denk ik wel zijn gram in gehaald met dat doelpunt.' Dat hij zijn moeder een kanjer noemde maakt haar blij. 'Ik ben daar heel trots op.' LEES OOK: Johnsen, Beugelsdijk en Hooi helpen ADO aan punt bij FC Utrecht