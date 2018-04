Deel dit artikel:











Forse vertraging op A4 door ongeluk Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Op de A4 is maandagmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van het Prins Clausplein in Den Haag. Het verkeer van Amsterdam naar Rotterdam staat hierdoor flink vast. Rond 18.00 uur was de vertraging opgelopen tot zo'n anderhalf uur.

De hoofdrijbaan was tijdelijk afgesloten, rond 18.30 uur werd de weg vrijgegeven. De ANWB adviseert om te rijden via Utrecht.