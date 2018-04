Vier partijen Den Haag starten dinsdag onderhandelingen

Hans Wiegel staat de pers te woord over zijn rol als verkenner in Den Haag. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks gaan in Den Haag serieus onderhandelen over een coalitie. Dat maakt verkenner Hans Wiegel dinsdag bekend. Hij biedt dan ’s middags zijn eindverslag aan. Daarna moet een informateur de werkelijke onderhandelingen over een college-akkoord voortzetten. Dat melden betrouwbare bronnen in het Haagse stadhuis.

Volgens betrokkenen hebben de vier partijen afgelopen anderhalve week in een positieve sfeer met elkaar gesproken en is er daardoor voldoende vertrouwen ontstaan om de onderhandelingen over een coalitie in Den Haag voort te zetten onder leiding van een informateur.

Voormalig VVD-leider en oud-minister Hans Wiegel ging woensdag 28 april aan de slag als verkenner in Den Haag. De inzet vanaf het begin was dat er een afspiegelingscollege moest komen, waarbij de vier grootste partijen samen de stad zouden gaan besturen. Aanvankelijk was er twijfel bij GroenLinks. Die partij zou een dergelijk stadsbestuur niet links en progressief genoeg vinden. Maar bij de gesprekken met Wiegel werden er door de onderhandelaars - lijsttrekker Arjen Kapteijns en de nummer twee op de lijst, Erlijn Wenink – geen blokkades opgeworpen.



Jesse Klaver

Op de achtergrond speelt ook partijleider Jesse Klaver, die in Den Haag woont, een rol. Hij zou GroenLinks hier graag aan een coalitie zien deelnemen. Want zo zou zijn partij een kans hebben om in alle vier de grote steden te gaan meebesturen. De Tweede Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Kathalijne Buitenweg zijn onlangs al in het stadhuis gesignaleerd. Bronnen lezen hun aanwezigheid als een signaal dat het GroenLinks menens is.

Wiegel sprak sinds zijn aanstelling eerst met de vier beoogde coalitiepartijen en vervolgens ook met de andere, kleinere, partijen in de gemeenteraad. Vervolgens kwamen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks weer bij hem aan tafel. Ondertussen spraken vertegenwoordigers van partijen ook nog onderling af. Ze dronken een koffie of troffen elkaar in de kroeg met een biertje. Ook belangrijk omdat er ook tussen Groep de Mos en D66 nog wat plooien moesten worden recht gestreken.



Financiën

Een van de punten die daarbij passeerden waren de zorgen, van vooral de VVD, over de financiën de komende jaren. Het nu nog zittende college zou afgelopen tijd veel geld hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld de herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan, jeugdzorg en uitkeringen. Daardoor zou, melden bronnen, een nieuwe coalitie niet beginnen met een schat aan geld. Daarbij speelt ook mee dat sommige partijen ervan zijn overtuigd dat er meer geld moet naar de bouw van het nieuwe cultuurpaleis op het Spuiplein. Minimaal tien miljoen extra, is het idee van enkele onderhandelaars.

Anderen wijzen erop dat de financiële positie van Den Haag de komende jaren juist goed is. Het Rijk bezuinigt niet; daardoor gaat er ook meer geld naar gemeenten via het gemeentefonds. Bovendien kan Den Haag nog veel geld krijgen vanwege de verkoop van de aandelen in Eneco. Dat betekent dat er in ieder geval niet hoeft te worden bezuinigd, zoals bijvoorbeeld acht jaar geleden wel het geval was.



Wethoudersploeg

Wiegel kondigde bij zijn aantreden al aan dat hij dacht ongeveer tweeënhalve week nodig te hebben om zijn werkzaamheden af te ronden. Hierna komen er nog een informateur en een formateur, die de wethoudersploeg aan de startstreep moeten brengen. De verkenner verklaarde toen wel dat de verdelingen van de wethoudersposten geen eenvoudige klus zou zijn.

Maar dat punt blijkt in de praktijk geen al te groot probleem te zijn. Groep de Mos, de grote winnaar van de verkiezingen, heeft alle partijen aangeboden dat ze twee wethouders kunnen krijgen. Betrokkenen zijn blij met die handreiking. Al was het alleen maar omdat zittende wethouders afgelopen jaren soms klaagden over de zwaarte van hun portefeuille.

