Celstraf geëist voor steekpartij om scooteroverlast

DEN HAAG - Een eenvoudige ruzie over te hard rijden op een scooter, mondde op 25 september 2016 op Scheveningen uit in een steekpartij. Tegen de 22-jarige verdachte eiste het Openbaar Ministerie (OM) maandag 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Het slachtoffer vierde die avond burendag in de straat. De irritatie over scooters die te hard door de straat scheurden was die avond al een paar keer ter sprake gekomen. Toen er weer een scooter aankwam, besloot het slachtoffer hem tegen te houden en te vragen om rustiger te rijden. Hierop volgde een discussie.

Kort erna keerde de scooterrijder weer terug, nu met zijn 26-jarige broer. Eerst werd de vriendin van het slachtoffer met een harde klap tegen de grond geslagen. Daarna viel de scooterrijder het slachtoffer aan met een mes, waardoor de man een steekwond in zijn schouder en snijwonden op zijn hoofd en rug opliep.



Officier van justitie gelooft verhaal niet

Volgens de broers, die in de buurt van het slachtoffer wonen, was het juist het slachtoffer die hen aanviel met een koevoet; zij ontkennen dat er is gestoken. Maar het OM geloofde dat verhaal niet.

Tegen de 22-jarige scooterrijder eist ze 30 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk voor poging doodslag op de man en poging zware mishandeling op diens vriendin. Tegen de broer werd 120 uur werkstraf geëist en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor openlijke geweldpleging. De rechter doet over twee weken uitspraak.

