'Dikke' vrijwilliger blij dat hij weer mag helpen bij herdenking Waalsdorpervlakte

DEN HAAG - 'Ik kan weer iets doen waar ik trots op ben en voor degenen die daar gestorven zijn.' Bas Jongeneel kreeg zondag te horen dat hij toch weer welkom is bij het Erepeleton Waalsdorpervlakte tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Eerder was zijn deelname twijfelachtig geworden omdat hij te dik zou zijn. Het bestuur van het erepeleton draaide die beslissing terug.

'Ik heb de herdenking altijd bekeken op de Waalsdorpervlakte en het heeft me altijd geïnteresseerd. Dat komt ook door alle verhalen die ik als kind hoorde van mijn opa en mijn vader', zegt Jongeneel.

Hij was geweigerd op basis van een zin die al enkele jaren in de notulen van de vereniging stond. Te dikke mensen mochten niet meer op wacht staan. In eerste instantie liet de voorzitter weten dat er klachten waren gekomen omdat kijken het lelijk vonden om naar mensen in een strakke overall te kijken. Ook zou de maatregel genomen zijn om corpulentere leden te beschermen omdat het op wacht staan best zwaar is.



Beetje dom geweest

Dat werd zondag teruggedraaid. Iedereen was weer welkom. Voorzitter Vincent Gaal van de vereniging zegt dat hij de situatie verkeerd heeft geïnterpreteerd. 'Om met onze koningin te spreken: we zijn een beetje dom geweest.'

Jongeneel krijgt nu dezelfde taak als vorig jaar. Hij wordt begeleider van de belangstellendengroep, mensen dus die uit eigen beweging naar de herdenking komen. Het wordt de zesde keer dat hij helpt bij de herdenking. 'En ik hoop het nog vele jaren langer te doen.'