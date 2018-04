Canal Pride Den Haag afgeblazen

DEN HAAG - De Canal Pride Den Haag gaat niet door. Dat zegt organisator Ben Manuputty tegen Omroep West. De gemeente Den Haag zou toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet zijn nagekomen, waardoor er een tekort is ontstaan van 25.000 euro.

Manuputty is voorzitter van Stichting Manjefiek die het Rainbowfestival in Den Haag organiseert, de Canal Pride was daar onderdeel van. 'Vanmiddag hebben we het definitief afgeblazen. Ik had een afspraak met bedrijven die ik moest betalen en ik heb niet betaald omdat ik het geld niet heb. Dan houdt het op.' Manuputty zegt dat hij in december is gevraagd door de gemeente om de Canal Pride te organiseren. 'Dat was kort dag, maar iedereen zei dat het geld geregeld was en dat ik gebeld zou worden. Ik ben nooit gebeld.'

Na lang aandringen heeft hij zelf uiteindelijk mensen van de gemeente gesproken, maar van hen hoorde hij dat niemand van de gemeente iets wist. 'Na veel heen en weergepraat zou ik weer worden teruggebeld, maar ook dat gebeurde niet.' Daarom is de stekker nu uit het evenement getrokken.



'Duizenden euro's schade'

De organisatie zegt inmiddels allerlei kosten te hebben gemaakt. 'De schade loopt in de duizenden euro’s. En dan heb je nog de boten die we in optie hebben. Al vier maanden lang hebben ze alles vrijgehouden voor de Canal Pride. Dat is dus allemaal voor niets geweest.'

Kim Waanders van D66 is één van de bedenkers van de botentocht. Ze zegt hoogst verbaasd te zijn over de gang van zaken. 'Ik heb van iedereen positieve reacties gehad, ook van de burgemeester en de wethouder. Dat er dan nu nog steeds geen geld is, snap ik niet.'



Twee andere dagen

Organisator Manuputty wil zich nu richten op de twee andere dagen van het Rainbowfestival: vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.

Wethouder Karsten Klein laat weten dat hij bereid is om met de organisatie in gesprek te gaan.