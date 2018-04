Ernstig zieke Katwijk-teammanager Sander Molenaar overleden

KATWIJK - Heel droevig nieuws uit Katwijk. Sander Molenaar, de ernstig zieke teammanager van het eerste elftal van voetbalvereniging Katwijk, is maandag op 38-jarige leeftijd overleden. Molenaar was al geruime tijd ziek.

Bij Molenaar, oud-spits van de Katwijkse club, werd in november 2016 een melanoom ontdekt, een kwaadaardige vorm van huidkanker. Negatieve uitslagen werden afgewisseld met positieve berichten, maar in november vorig jaar bleek het helemaal mis.

Ondanks zijn ziekte probeerde Molenaar zoveel mogelijk de wedstrijden van Katwijk bij te wonen. Vorige week werd Molenaar opgenomen in het ziekenhuis, waar hij te horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had. Het slechte nieuws deelde hij na de wedstrijd tegen IJsselmeervogels via Facetime mee aan de spelers van Katwijk.



Benefietwedstrijd

In januari dit jaar werd er door Katwijk nog een indrukwekkende benefietwedstrijd voor Molenaar georganiseerd.