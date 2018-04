Slang van 1 meter gevonden in Haagse tuin

DEN HAAG - Buurtbewoners van de Van Goghstraat in Den Haag keken raar op toen ze maandagavond een slang vonden. Aanvankelijk dachten ze dat het speelgoed was, maar het bewoog. Het reptiel bleek springlevend te zijn.

Dierenambulance Den Haag heeft zich ontfermd over het reptiel. Volgens een medewerkster van de dierenambulance is het een grijze rattenslang. Die is ongevaarlijk, maar komt niet in het wild voor. Het dier kan ontsnapt zijn uit een terrarium, maar voor zover bekend heeft niemand een slang als vermist opgegeven. 'Waarschijnlijk heeft iemand de slang gedumpt, dat komt helaas vaker voor', zegt de medewerkster.

De rattenslang is met zijn lengte van 1 meter een volwassen exemplaar. Het reptiel verblijft nu bij de dierenambulance om op te warmen en tot rust te komen. Daarna gaat de slang mogelijk naar Serpo Reptielen Zoo in Rijswijk.

