West Wekker: Canal Pride Den Haag van de baan en het is Nationale Buitenlesdag

DEN HAAG - Goedemorgen! De Canal Pride in Den Haag is afgeblazen en duizenden kinderen hoeven vandaag niet de hele dag in de schoolbanken te zitten: het is Nationale Buitenlesdag. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 10 april.

1. Canal Pride Den Haag afgeblazen

De Canal Pride Den Haag gaat niet door. Dat zegt organisator Ben Manuputty tegen Omroep West. De gemeente Den Haag zou toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet zijn nagekomen, waardoor er een tekort is ontstaan van 25.000 euro. Rond 8.10 uur hoor je een interview met organisator Ben Manuputty bij Muijs in de Morgen op Radio West.

2. Ernstig zieke Katwijk-teammanager Sander Molenaar overleden

Droevig nieuws uit Katwijk. Sander Molenaar, de ernstig zieke teammanager van het eerste elftal van voetbalvereniging Katwijk, is maandag op 38-jarige leeftijd overleden. Molenaar was al geruime tijd ziek.

3. Kinderen krijgen buiten les

Duizenden kinderen hoeven vandaag niet de hele dag in hun leslokaal te blijven zitten. Op 360 scholen in Zuid-Holland wordt buiten les gegeven. Het is namelijk Nationale Buitenlesdag. Onze verslaggever gaat langs bij basisschool De Schatkaart in Delft. Luister tussen 7.00 en 9.00 uur naar Muijs in de Morgen op Radio West.

4. Moeder Tom Beugelsdijk na beledigingen: 'Ik ben heel trots op mijn zoon'

Het waren lelijke spreekkoren zondag tijdens de voetbalwedstrijd FC Utrecht-ADO Den Haag. De moeder van verdediger Tom Beugelsdijk moest het flink ontgelden. Gisteren reageerde ze voor de microfoon van Omroep West: 'Ik weet dat hij slecht tegen lelijke woorden kan, dus heeft hij denk ik wel zijn gram gehaald met dat doelpunt.'

Het weer: Het is nagenoeg hetzelfde weer als gisteren. Later op de dag is er kans op een (onweers)bui. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.

TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.

In deze aflevering:

- Duidelijke beelden van een man die geld opneemt met een pinpas die is gestolen bij stichting Middin in Den Haag.

- Een mishandeling van een jongen van een jaar of 10 op begraafplaats Westduin in Den Haag. Er zijn beelden van de verdachte.

- Een overval in Leiden, bij The Little Stokshop. Omdat het slachtoffer de alarmknop indrukt, slaat de dader snel op de vlucht.

- Een overval op een postbezorger op het moment dat hij post bezorgt bij de ING-bank in Waddinxveen. De overvaller heeft ruim een uur op zijn slachtoffer gewacht.

- Goederen en sieraden die zijn aangetroffen bij een aangehouden woninginbreker. De politie wil graag weten van wie de spullen zijn.