'Naar de juf luisteren, maar ook spelletjes doen', kinderen genieten van Buitenlesdag

DELFT - Duizenden kinderen wacht deze dinsdag een aparte lesdag. In plaats van in het klaslokaal krijgen ze les in de open lucht. Het is namelijk nationale Buitenlesdag. Zo'n 360 Zuid-Hollandse scholen doen hieraan mee. Ook basisschool De Schatkaart in Delft, voor het eerst.

De nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Uit onderzoek blijkt dat op steeds meer scholen in Nederland inmiddels buitenles gegeven wordt. Dat is volgens de initiatiefnemers goed nieuws. 'Want een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas.'

In verschillende tijdsblokken gaan deze dinsdag leerlingen naar buiten waar ze lessen 'bewegend leren' krijgen. Zoals een estafette sommen maken. 'Ik ga deelsommen oefenen', vertelt leerkracht Branco Cardoso van De Schatkaart. 'Dan geef ik de kinderen bijvoorbeeld de som 36:6 en dan moeten zij naar zes hinkelen, enzovoorts.' Hij vindt de buitenspeeldag een goed initiatief. 'Kinderen raken hier enthousiast door, ik denk dat dit goed werkt.'



Hot item

Hij krijgt bijval van juf Wieke Keuzenkamp. Zij heeft een spel bedacht waarbij de jongens en meisjes leren of woordjes op een d of t eindigen. 'Ze moeten die woordjes op blaadjes schrijven. Die gooien wij dan over het plein en moeten zij dan sorteren. Zo bewegen ze.'

Volgens Keuzenkamp is bewegend leren een hot item in het onderwijs. 'Kinderen leren zo samenwerken en ze leren beter, want door te bewegen worden je beide hersenhelften actief. Je ziet het ook in de klas: kinderen willen graag staan.'



'Wel luisteren, maar ook spelletjes doen'

De kinderen vinden deze speciale lesdag leuk. 'Buiten heb je frisse lucht', legt een jongen uit. 'Binnen zit je toch een beetje opgesloten.' Een meisje vult aan: 'Hier kun je ook rondrennen. Je moet wel naar de juffrouw luisteren, maar je mag ook een paar spelletjes doen.'

De leerlingen van juf Wieke volgen buiten een rekenles en 's middags volgt een natuurles in de open lucht. 'Dan gaan we purren in sloten, slootdiertjes bekijken en vogels spotten.' Een meisje heeft vanwege het zomerse weer een jurkje aangedaan. Dat lijkt met het vooruitzicht van het purren in sloten niet echt handig. Maar zij kan er wel om lachen: 'Dat boeit mij niet!'