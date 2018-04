Fraudeurs lichten NS voor enkele tonnen op

DEN HAAG - Fraudeurs hebben de Nederlandse Spoorwegen de afgelopen jaren voor honderdduizenden euro's getild. Onder andere een koppel uit Den Haag zou tussen 2012 en 2017 de NS hebben opgelicht door met zakelijke OV-chipkaarten voor 191.000 euro te reizen, maar nooit te betalen.

Dinsdag buigt de rechtbank in Den Haag zich over twee zaken waarin NS in totaal zo'n 400.000 euro terugvordert van mensen. Via bedrijfjes zouden ze hebben gefraudeerd: met tientallen OV-chipkaarten werd flink gereisd, maar nooit betaald. Volgens het AD ging ook het Haagse koppel zo te werk.

NS heeft naar eigen zeggen ook al bijna 100.000 euro met succes teruggevorderd op zo'n vijftig mensen die eerder op grote schaal misbruik maakten van de vertragingsregeling. Reizigers die vertraging oplopen kunnen geld terugvragen, maar deze mensen bleken dat te doen voor reizen die ze helemaal niet hadden gemaakt.



Terugbetaald

Inmiddels is het grootste deel van het geld terugbetaald, bevestigt NS. Tegenwoordig is deze vorm van fraude volgens NS niet meer mogelijk, omdat bij het indienen van een verzoek automatisch wordt gecontroleerd of iemand wel was ingecheckt op het genoemde traject.

