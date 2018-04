Fed Cup-team in de problemen: ook Krajicek niet mee naar Australië

DEN HAAG - Michaëlla Krajicek kan deze maand niet meetennissen met het Nederlands Fed Cupteam tijdens de wedstrijd in en tegen Australië. De geboren Delftse heeft een knieblessure en moet enkele weken rust houden. Captain Paul Haarhuis heeft Indy de Vroome als vervangster opgeroepen.

Oranje strijdt 21 en 22 april op de indoorbaan in Wollongong voor een langer verblijf in de wereldgroep. In februari verloren de Nederlandse tennissters in de eerste ronde met 3-1 van de Verenigde Staten. Australië komt uit Wereldgroep II en gaat voor promotie.

Naast Michaëlla Krajicek ontbreken ook Kiki Bertens uit Wateringen, Arantxa Rus uit Monster en Richèl Hogenkamp bij het Nederlands team. Zij zagen de reis niet zitten en bedankten voor de eer. Daardoor bestaat de Oranje-selectie nu naast De Vroome uit Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine en Demi Schuurs.



'Lastige periode'

'Het is een lastige periode voor speelsters om tijd vrij te maken voor de reis naar Australië', snapt Haarhuis. 'We zijn blij dat Indy beschikbaar is en ik heb er alle vertrouwen in dat ze een waardevolle toevoeging is voor het team.'

De keuze voor De Vroome is opmerkelijk. De 21-jarige tennisster uit Cromvoirt maakte vorige maand bekend dat ze de ziekte van Lyme heeft. Sinds juli 2016 speelde De Vroome geen officiële wedstrijd meer.