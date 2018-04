Verdachte die pinde met gestolen pas meldt zich na beelden Team West

DEN HAAG - Na de uitzending van Team West over de inbraak bij de Haagse stichting Middin heeft een verdachte zich bij de politie gemeld. De man herkende zichzelf op de beelden die Team West vorige week uitzond, meldt de politie dinsdag.

De verdachte zou hebben ingebroken in een pand aan het Zwedenburg in Den Haag. Daarbij pikte hij een pinpas. Hoe de man aan de pincode kwam is vooralsnog niet duidelijk. Ook staat nog niet vast of hij betrokken was bij de inbraak. Wel is zeker dat hij daarna 580 euro heeft gepind met de gestolen bankpas.

Vorige week zond Team West de beelden uit waarop de verdachte herkenbaar in beeld werd gebracht. Daarop kwamen veel tips binnen van kijkers. De verdachte herkende zichzelf op de beelden en heeft zich maandag vrijwillig bij de politie gemeld.

